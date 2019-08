Verkiezingsuitslag Argentinië jaagt beleggers weg

Daarmee dansen de Argentijnen opnieuw een levensgevaarlijke tango met een mogelijk faillissement als uitkomst. Sinds het land ruim twee eeuwen geleden onafhankelijk van Spanje werd, heeft het al acht keer schuldeisers in de kou laten staan.

Handelaren op Wall Street schatten de kans dat er binnen vijf jaar weer zo’n bankroet volgt, nu op 75% in. Vrijdag, voordat de zittende president Macri bij een voorverkiezing een hardere klap kreeg dan verwacht, was 51% nog van mening dat het niet zo’n vaart zou lopen. Komend jaar loopt een groot deel van de in buitenlandse valuta genoteerde Argentijnse staatsschuld af. Met een bijna waardeloze peso en wegrennende investeerders wordt terugbetalen een steeds minder waarschijnlijk vooruitzicht.

Maandag verloor de belangrijkste beursindex in Buenos Aires in één klap 38% van zijn waarde, en klapte de Argentijnse peso 30% in elkaar ten opzichte van de dollar, om uiteindelijk iets te herstellen tot een verlies van ’slechts’ 15%. De rente op staatsschuld met een looptijd van twee jaar piekte maandag boven de 35%.

Beleggers zijn zo geschrokken van de overwinning van Macri’s tegenstrever Fernández, omdat hij aanhanger is van veel meer staatscontrole en protectionisme en kabinetschef was van een president onder wie economische gegevens werden gemanipuleerd. Fernández’ running mate is Cristina Kirchner. Toen die zelf president was, leidde ze haar land naar de rand van de afgrond.

Macri heeft de Argentijnse economie de afgelopen jaren flink opgelapt en zijn land populair gemaakt onder investeerders. De vrees is dat uitdager Fernández dat werk ongedaan maakt.