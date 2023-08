Zwangere vrouwen kunnen gratis griepprik halen op consultatiebureau

In 2021 adviseerde de Gezondheidsraad om zwangere vrouwen te vaccineren tegen het griepvirus. Pasgeboren baby’s hebben namelijk een hoger risico op ernstige gevolgen van griep, zoals een ziekenhuisopname. Als de moeder tijdens de zwangerschap de griepprik krijgt heeft de baby direct vanaf de geboorte minder kans om griep te krijgen.

Ook voor de moeders zelf geeft de prik bescherming. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap griep krijgen worden namelijk vaker opgenomen in het ziekenhuis dan vrouwen met griep van dezelfde leeftijd die niet zwanger zijn.

Intensive care

Door onderzoek in andere landen wordt geschat dat er in Nederland elk jaar ongeveer 11.000 vrouwen griep krijgen waarvan ongeveer 45 vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis door de gevolgen van griep. Van wie ongeveer 1 tot 5 op de intensive care moet worden opgenomen.

In 2022 konden vrouwen die minimaal 22 weken zwanger waren voor het eerst gratis de prik krijgen. Toen was dat bij de huisarts. Nu krijgen de vrouwen via hun verloskundige informatie over de vaccinatie. De prik zelf kunnen ze halen tussen 15 oktober en 1 maart op het consultatiebureau.