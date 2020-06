Onbelast even meer dan een half miljoen lenen mag straks niet meer

Per 1 januari 2023 mogen aandeelhouders die tenminste 5% aandeel in een bedrijf hebben nog maar maximaal €500.000 lenen, zonder daar belasting over te betalen. Dat maakt de overheid op woensdag bekend.

Bekijk ook: Fiscus straft lenende ondernemer af

Uitzondering

Er is een uitzondering op de regel. Namelijk als het bedrag wordt gebruikt voor al bestaande eigenwoningschulden.

De overheid maakt bekend dat er veel wordt geleend op deze manier. In 2016 was dit nog een totaalbedrag van €55 miljard. In dat jaar waren er 11000 mensen die op die manier meer dan €500.000 leenden.