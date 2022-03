’Aanleg laadpalen voor stekkerauto moet zeven keer zo snel’

Om het aantal van 6,8 miljoen te halen, moeten er EU-wijd wekelijks 14.000 openbare laadpunten worden geïnstalleerd. Dat aantal ligt nu op nog geen 2000, aldus het rapport. In Nederland zouden er over acht jaar 577.000 openbare laadplekken aangelegd moeten zijn.

Achterblijven

De ontwikkeling van de laadinfrastructuur blijft ver achter bij de verkoop van elektrische auto’s. De verkoop van stekkerauto’s is afgelopen vijf jaar vertienvoudigd tot 1,7 miljoen in 2021, terwijl het aantal openbare laadpunten in dezelfde periode met een factor tweeënhalf is gegroeid, vier keer zo traag dus.

In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto’s in Europa emissieloos zijn. De auto-industrie mikt hierbij volledig op elektrische auto’s. De verwachting is dat door die transitie van fossiel aangedreven naar elektrisch aangedreven auto’s eind van dit decennium 6,8 miljoen openbare laadpunten nodig zijn binnen de Europese Unie. Dat aantal wordt met het huidige tempo waarop de laadinfrastructuur wordt uitgerold, bij lange na niet gehaald.

Belangrijkste uitdaging

„De belangrijkste uitdaging is nu om alle lidstaten te overtuigen om het tempo op te voeren bij het uitrollen van de benodigde infrastructuur”, zegt zegt Oliver Zipse, president van ACEA en ceo BMW Group. Daarbij pleit de autokoepel voor een duidelijke beleidslijn vanuit de Europese Commissie die per EU-lidstaat doelstellingen en bouwtempo aangeeft.

ACEA stelt op basis van het McKinsey-onderzoek dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn op de laadinfrastructuur op niveau te krijgen, maar dat die slechts een fractie zijn van het geld dat in vergelijkbare infrastructuurprojecten wordt gestoken. De jaarlijkse kosten voor openbare laadinfrastructuur voor de hele Europese Unie wordt op €8 miljard geschat. Dat is ongeveer 16% van de totale investeringen in 5G en snelle internetnetwerken, claimen ACEA en McKinsey.