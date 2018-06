ING wil beloning topman fors verhogen

Volgens ING past de loonsverhoging in het beleid dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd. Ook strookt het volgens de bank met het met de overheid overeengekomen beloningsbeleid. Volgens dat beleid kijken banken naar het beloningsbeleid van vergelijkbare bedrijven.

ING vergelijkt het salaris van Hamers met andere bedrijven in de Eurostoxx 50-index. Daar stond de ING-topman op de 49e plaats. Zelfs na de verhoging blijft Hamers' loon ,,bescheiden'' in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, stelt ING. Hij gaat door de verhoging naar de 44e plaats. ,,Terwijl we qua marktwaarde rond plek twintig hangen.''

Extra aandelen

Hamers krijgt er vanaf 2018 jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50 procent van zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Omdat er aan die uitkering geen prestatiedoelen zijn gekoppeld valt deze niet onder de bonusrestricties van 20 procent die in Nederland gelden voor financiële instellingen.

De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Daar krijgen ze op 23 april de kans voor tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering.