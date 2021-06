Bitcoin zakt weer hard weg in turbulente week

Op cryptoplatform Coindesk keek de bitcoin rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) aan tegen een aderlating van 7% naar $32.000. Eerder deze week dook de cryptomunt zelfs onder de $30.000. Eind april piekte de digitale munt nog tot dicht bij $65.000.

De sterk verminderde animo om in de bitcoin te stappen is vooral in de hand gewerkt door de harde aanpak in China. Zowel de makers van digitale munten als financiële instellingen die de cryptohandel verzorgen, worden steeds meer aan banden gelegd in het Aziatische land. China is zelf bezig om een eigen digitale munt voor zijn inwoners in de markt te gaan zetten.

Roep om verbod

Daarnaast speelt een rol dat beleidsmakers in veel westerse landen zich ook steeds meer uitspreken over de risico’s van de bitcoin. In ons land kwam zelfs al een roep van de directeur van het onafhankelijke Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekam, om digitale munten te verbieden.

Eerder deze maand kreeg de bitcoin ook al klappen na de ontdekking van bitcoins door de FBI die waren herleid tot de afpersing van Amerika’s grootste pijplijnbedrijf, Colonial Pipeline. Het zou volgens marktvorsers nu kunnen betekenen dat opsporingsdiensten zich verder op de cryptomuntenmarkt zullen storten.