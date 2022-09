’Renteverhoging in VS met 100 basispunten onwaarschijnlijk’

Premium Financieel

Weekblik: ’Fed haalt alles uit de kast om stagflatie te voorkomen’

Na de somberheid in de voorbije week kijken beleggers komende woensdag gespannen uit naar het Amerikaanse rentebesluit. Het tegenvallende verloop van de inflatie in de VS heeft de deur wijd open gezet voor de Federal Reserve (Fed) om met een nieuwe forse ingreep te komen.