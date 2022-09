Weer harde ingreep Fed in strijd tegen inflatie: rente met 75 basispunten omhoog

De stap van de Fed om wederom in actie te komen met een harde ingreep kwam niet als een verrassing. Het tegenvallende verloop van de Amerikaanse inflatie die in augustus nog uitkwam op 8,3%, fors boven de Fed-doelstelling van 2% maakte de weg vrij om de rente nogmaals stevig op te voeren Vooraf hadden sommige economen zelfs op een verhoging met 100 basispunten gerekend. “Bij een onverwachtse renteverhoging van 100 basispunten was dit voorafgaand aan het Fed-besluit al gelekt”, stelt Philips Marey, econoom bij Rabobank. Om half negen (Nederlandse tijd) geeft Fed-voorman Powell een toelichting op het rentebesluit.

Gelijk met het Amerikaanse rentebesluit kwam ook de nieuwste zogeheten dot plot die de verwachtingen van individuele beleidsmakers bij de Fed over de rentebeleid weergeeft, naar buiten. De gemiddelde verwachting onder de leden is dat de beleidsrente eind dit jaar naar 4,4% toe gaat en eind volgend jaar uitkomt op 4,6%, een forse opwaartse bijstelling in vergelijking met de prognose in juni. Marey gaat er van uit dat de Fed de beleidsrente volgend jaar nog op een hoog niveau zal blijven houden om de inflatiekrachten weer in toom te krijgen. “Het is een grote omslag in vergelijking met het langdurige tijdperk van lage rentes en lage inflatie.”

Strijd

De aanhoudende strijd tegen de inflatie krijgt ook impact op het verloop van Amerikaanse economie. Voor dit jaar voorziet de Fed in de nieuwe economische ramingen een afkoeling van de groei naar 0,2%. Ook de nog altijd zeer krappe arbeidsmarkt in de VS met in augustus 3,7% van de beroepsbevolking zonder werk gaat het verkrappende monetaire beleid merken met volgend jaar een verwachte stijging naar 4,.4%. Verder denkt de Fed dat de kerninflatie in het komende jaar een afkoeling laat zien naar 3,1% tegen 4,5% dit jaar.

De Fed is dit jaar in de actiemodus geschoten nadat lange tijd nog werd voorzien dat de steeds verder oplopende inflatie in de VS van tijdelijke aard was. Na een eerste rentestap in maart met een kwartje kwam daar in mei nog eens 50 basispunten bij. In juni en juli ging het tempo omhoog met verhogingen van 75 basispunten. Met de nieuwe grote stap in oktober is de beleidsrente gestegen naar een bandbreedte tussen de 3% en 3,25%. Volgens Marey is de Fed bezig met een forse inhaalslag. “Als Powell eerder al had ingegrepen, was er veel minder noodzaak tot de reeks aan renteverhogingen die we zeer lange tijd niet meer hebben gezien.”