'Ricoh schrapt 4000 banen'

Een groot deel van de banen verdwijnt via de verkoop van de logistieke tak in Japan. In totaal gaan in het thuisland volgens de krant 3000 banen verloren. De rest van de ontslagen valt in Europa, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar het verkleinen van het aantal managementposities.

Bij Ricoh werken in Nederland, zo staat op de website van de onderneming, ruim 1300 werknemers. Het hoofdkantoor staat in Den Bosch.