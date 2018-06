Verftak AkzoNobel houdt last van tegenwind

De genoemde tegenslagen zaten AkzoNobel ook vorig jaar al flink dwars. Het bedrijf zag zich daardoor afgelopen najaar genoodzaakt de ambities voor resultaatverbetering voor 2017 bij te stellen. Dat kwam slecht uit, omdat AkzoNobel het door een aantal afgewezen overnamevoorstellen van branchegenoot PPG Industries toch al aan de stok had met een deel van de aandeelhouders.

Topman Thierry Vanlancker zei in een toelichting dat de grondstoffen nu minder snel duurder worden dan vorig jaar. Maar door de prijsstijgingen zal AkzoNobel de sterke prestaties in het eerste kwartaal van vorig jaar niet kunnen evenaren. Het bedrijf doet zijn best om de oplopende kosten door te berekenen aan klanten, en kijkt daarnaast naar kostenbesparingen. De financiële doelstellingen voor 2020 blijven gehandhaafd.

Groei

De aangekondigde afsplitsing van de chemiedivisie ligt volgens financieel directeur Maarten de Vries op koers om in april te worden afgerond. Naar verwachting zullen vier partijen een bod uitbrengen op het onderdeel, dat afgelopen jaar goed was voor een omzet van een kleine 5 miljard euro en een geschoonde winst van 689 miljoen euro. Daarnaast houdt AkzoNobel de optie van een beursgang open.

De omzet over heel 2017 kwam zoals vorige maand al werd voorspeld uit op 14,6 miljard euro. Dat betekent een groei van 3 procent op jaarbasis. De winst voor rente en belasting steeg met 2 procent tot 1,5 miljard euro. Ook dat komt overeen met het voorlopige winstcijfer dat eerder werd gemeld. De nettowinst ging wel met 14 procent omlaag naar 832 miljoen euro.

Ambitie

Akzo herhaalde begin februari dat het vasthoudt aan ambitieuze doelstellingen voor 2020 voor de verf- en coatingsactiviteiten waarmee het na de afsplitsing door wil gaan. Dan moet het rendement op verkopen op 15 liggen en het rendement op investeringen boven de 25%. Ten opzichte van 2016 daalden die variabelen echter van 9,8% naar 9,4% respectievelijk van 14,4% tot 13,9% .

Het bedrijf formuleerde deze doelen vorig jaar om aandeelhouders te overtuigen dat een overname door PPG geen extra waarde zou creëren. De meevallers die er een maand geleden voor zorgden dat Akzo’s jaar iets beter werd afgesloten dan de lichte daling die bij de laatste winstwaarschuwing was voorzien, blijken nu aan de kant van de chemietak te hebben gezeten, die wordt afgesplitst. Daar steeg de omzetmarge van 12,1naar 12,5% en het investeringsrendement van 15,9% naar 17,1%, terwijl de doelen voor 2020 16% en hoger dan 20% bedragen.

Tegenwind

De ‘tegenwind’ die AkzoNobels verf- en lakkenonderdeel ervaart, gaat voorlopig niet liggen. Akzo blijft in ieder geval voor het begin van dit jaar vooralsnog last houden van met name duurdere grondstoffen en ongunstige valutakoersen, waarschuwt het bedrijf, dat ook gister herhaalde de doelstellingen voor 2020 haalbaar te vinden.