Helft windmolenpark bij kust Zeeland komt in handen van Noors miljardenfonds

Het park telt 94 windmolens en heeft een productiecapaciteit van 752 megawatt. Dat is genoeg om circa 1 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks van elektriciteit te voorzien. Vorig jaar gingen al geruchten dat Ørsted een belang in het windpark wilde verkopen. Het Deense bedrijf is de ontwikkelaar van Borssele 1 & 2, het op een na grootste offshore-windpark ter wereld op ongeveer 23 kilometer van de Zeeuwse kust. De bouw werd vorig jaar afgerond.

Het is voor het eerst dat het Noorse staatsinvesteringsfonds een direct belang neemt in een project rond duurzame energie. Het fonds belegt de inkomsten uit de Noorse olie- en gasindustrie en is met een beheerd vermogen van bijna 1100 miljard euro het grootste staatsfonds ter wereld. De Noren willen nog meer meer directe investeringen gaan doen in schone energiebronnen.