Recordresultaat voor chatdienst Slack door crisis

Chatdienst Slack, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, wist ook afgelopen kwartaal duidelijk te profiteren van de coronacrisis. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. De stijgende populariteit van de chatdienst resulteerde in een recordomzet. Ook verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar.