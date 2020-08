Qatar stelt minimumloon vast in aanloop WK Voetbal

Het Education City Stadium, een van de stadions in Doha waar het WK Voetbal over twee jaar wordt gespeeld. Ⓒ Foto EPA

Doha - Qatar heeft een minimumloon vastgesteld. Werknemers in de Golfstaat moeten maandelijks minsten 1000 riyals (ruim €230) overgemaakt krijgen. De aankondiging is de laatste in een reeks van hervormingen op de arbeidsmarkt in de aanloop naar het WK voetbal in 2022.