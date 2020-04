’ECB houdt pandemiekruit nog even droog’

In maart kondigde de ECB nog aan voor €750 miljard extra aan staats- en bedrijfsleningen op te gaan kopen. Deze zogeheten 'pandemie-opkopen' moeten het hoofd bieden aan een ineenstorting van de economie in de eurozone als gevolg van de coronacrisis.

Brzeski benadrukt dat de ECB vooral wil voorkomen dat de spreads op de obligatiemarkten tussen de noordelijke- en zuidelijke eurolanden weer gaan oplopen. Een andere bron van zorg is volgens hem dat banken weer in de problemen kunnen gaan raken bij een golf van faillissementen gelet op het gekelderde vertrouwen bij ondernemers en consumenten.

Hoewel het niet geheel uit te sluiten is voorziet Brzeski dat de ECB komende donderdag nog niet met extra stimuleringsmaatregelen naar buiten zal komen. Hij wijst er op dat het meer voor de hand ligt dat de ECB in juni pas in actie komt als de groeiprojecties voor de eurozone worden gepubliceerd.

Brzeski houdt er rekening mee dat de ECB het opkoopprogramma van obligaties dan verder gaat uitbreiden. Naast het opkopen van obligaties uit de perifere EU-landen behoort ook het aanschaffen van obligaties bij Europese banken tot de mogelijkheden, meent de ING-econoom.

Voor ECB-baas Christine Lagarde die eind vorig jaar de touwtjes in handen kreeg, is het in ieder geval alle hens aan dek om de coronacrisis te bedwingen. De opvolger van Mario Draghi zal van te voren op een rustiger inwerkperiode gehoopt hebben.