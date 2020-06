’Eenzame Moszkowicz klampte zich vast aan zijn boekhouder’

Robert Moszkowicz.

Amsterdam - Robert Moszkowicz, telg van de veelbesproken advocatenclan, moet zes maanden de cel in wegens belastingfraude. Dat is althans wat het Openbaar Ministerie eist in de zaak tegen de 67-jarige voormalig advocaat en fiscalist, en heeft conservatoir beslag gelegd op pennen en (nep)horloges, van in totaal een kleine €13.000.