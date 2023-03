Zeeuwse gokbedrijven winnen bij EU-hof: mogen klanten lokken in België

Het Europees Hof van Justitie geeft drie kansspelbedrijven in het Zeeuwse Hulst en Sluis, en Heerle in Noord-Brabant gelijk dat zij net als Belgische bedrijven klanten mogen lokken naar hun casino’s. De hoogste Europese rechter geeft de Belgische rechter ook opdracht zich uit te spreken over de boetes die de Nederlandse gokbedrijven kregen voor hun reclameactiviteiten over de grens.

Reclameverbod

De Belgische gokwetgeving kent een principieel reclameverbod, maar bedrijven waarvoor de kansspelcommissie een vergunning heeft verleend kunnen daarvan worden uitgezonderd. Die mogen dan toch reclame maken. Zo’n vergunning kan echter alleen worden gegeven voor kansspelen in België. Nederlandse gokbedrijven vallen dus bij voorbaat uit de boot. Dat is in strijd met het EU-recht, oordeelt het in Luxemburg gevestigde Hof. De mogelijkheid om reclame te maken mag niet enkel worden voorbehouden aan gokbedrijven die in België zijn gevestigd.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse gokbedrijven (Casino Admiral, SuperGame) nadat zij vanwege hun reclames net over de Belgische grens waren beboet met 2800, 3000 en 6500 euro. De Belgische rechter zal die boetes naar verwachting schrappen