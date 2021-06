Scheepvaart verstoord door strenge coronamaatregelen in China

In de transportwereld wordt al gezegd dat de problemen een grotere strop betekenen dan de dagenlange blokkade van het Suezkanaal afgelopen maart. In hoeverre Nederland hier ook last van krijgt, is nog de vraag.

Shenzhen

Het gaat om de havens in de buurt van het belangrijke industriële centrum Shenzhen, waaronder Yantian. In de omgeving is namelijk sprake van een besmettingsuitbraak. Dit deed lokale overheden meer dan twee weken terug besluiten de preventie en controle op te voeren, en dat raakt sindsdien de hoeveelheid schepen en containers die de havens kunnen afhandelen.

Schepen zonder bepaalde reserveringen is al de toegang tot de havens ontzegd en de hoeveelheid boekingen voor containers die wordt geaccepteerd, is beperkt. Grote rederijen, bijvoorbeeld Maersk, hebben hun klanten ook al gewaarschuwd voor vertragingen van schepen, wijzigingen in de dienstregelingen en de mogelijkheid dat sommige havens op bestaande voerroutes overgeslagen zullen worden.

Congestie

De Deense analist Lars Jensen van consultancybedrijf Vespucci Maritime becijferde onlangs dat de congestie per dag zo’n 25.500 containers zou raken, terwijl het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal volgens hem in totaal zo’n 330.000 containers tijdelijk blokkeerde. Het betoog van Jensen is overgenomen in diverse vakmedia, waaronder het Nieuwsblad Transport in Nederland.

Volgens René van Mil, die vanuit Hongkong al jaren Nederlandse ondernemers bijstaat met het inkopen van producten in China, zijn de prijzen voor het containertransport vanuit de Chinese havens flink opgelopen. Hij benadrukt daarbij dat de transportkosten door de coronapandemie al erg hoog waren.

De containervaart heeft al meer dan een jaar last van verstoringen. Deze toename komt daar dus nog eens bovenop. Van Mil vreest dat sommige Nederlandse bedrijven hiervan veel hinder zullen ondervinden.

Geen grote prijsstijgingen

Ondernemersvereniging voor logistiek en handel evofenedex vindt het nog moeilijk aan te geven wat de gevolgen van de problemen rond Yantian zullen zijn. Rogier Spoel, beleidsadviseur zeevaart en luchtvaart bij evofenedex, denkt niet dat de situatie tot grote prijsstijgingen in de Nederlandse winkelschappen zal leiden.

Veel winkelketens hebben volgens hem namelijk langlopende contracten afgesloten voor de bevoorrading met containers uit Azië. Dat betekent dat ze dus niet meteen met flink hogere transportkosten te maken krijgen. Ook hebben de meeste bedrijven volgens hem al voorraden aangelegd en producten worden vaak gespreid ingekocht, wat lege schappen in geval van logistieke problemen voorkomt.

Wel zou het kunnen dat bepaalde artikelen straks tijdelijk niet voorradig zijn omdat de betreffende container nog onderweg is, aldus Spoel.