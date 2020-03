Nederlander geeft meer uit aan smartphone

Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Telecompaper. In de tweede helft van vorig jaar was 26% van de telefoons duurder dan €800, tegen 21% in het eerste halfjaar. In bijna driekwart van de gevallen gaat het om een iPhone.

Concurrentie

Apple krijgt voor zijn iPhone wel steeds meer concurrentie in het topsegment, concludeert Telecompaper. Toestellen van concurrenten worden door nieuwe technologieën zoals 5G en buigbare beeldschermen steeds duurder worden en gaan ook in dit segment vallen.

Zo begint de nieuwe vouwbare Galaxy Galaxy Z Flip bij omstreeks €1450. Dat is ongeveer net zo veel als de duurdere versies van de Apple iPhone 11.

Verschillende modellen van de iPhone 11. Ⓒ ANP

Allergoedkoopst

In het allergoedkoopste segment (tot €100) heeft Alcatel een derde van het marktaandeel verworven. Dat was eerder een kwart. Er is bijvoorbeeld een Alcatel 1C vanaf €59. Het merk profiteert volgens Telecompaper van het verdwijnen van Acer als smartphonemerk. Acer bracht in de zomer van 2016 zijn laatste smartphones uit.

Verder is smartphonemerk Wiko gestopt met de verkoop van smartphones in Nederland, nadat het bedrijf een patentgeschil met Philips heeft verloren, stelt Telecompaper vast. Wiko was met een marktaandeel van 20 procent in het instap budget segment na Nokia (23%) de belangrijkste concurrent voor Alcatel.