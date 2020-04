'Openingswinst voor Damrak'

De Bank of Japan kondigde maandag aan het monetaire beleid verder te verruimen om de economische pijn van de coronapandemie te verzachten. De centrale bank gaat nu onbeperkt overheidsobligaties opkopen en schroefde het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties en andere schuldpapieren op van 7 biljoen yen tot 20 biljoen yen (ruim 170 miljard euro). Het nieuws zorgde voor optimisme op de Japanse beurs. De Nikkei in Tokio eindigde 2,7 procent hoger.

De luchtvaartsector staat in de schijnwerpers. Het kabinet is van plan 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op 9 tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Het Financieele Dagblad meldde daarnaast dat de top van KLM er rekening mee houdt dat de huidige crisis wel eens het einde van het huwelijk met Air France kan betekenen.

Lufthansa

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa hoopt ondertussen op steun van de Belgische overheid om een faillissement van zijn Belgische dochter Brussels Airlines te voorkomen. Topman Carsten Spohr van Lufthansa zei eerder voor steun aan te zullen kloppen in Duitsland, Zwitserland, België en Oostenrijk, aangezien het bedrijf in die landen actief is. Lufthansa zou ernaar streven deze week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben.

Richard Branson, gedeeld eigenaar van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic, heeft het bedrijf te koop gezet nadat een aanvraag voor 570 miljoen euro financiële ondersteuning door de Britse regering werd afgewezen. Door de coronacris is Virgin Atlantic volgens de krant The Telegraph in zwaar weer terechtgekomen. Er werken ruim 8500 mensen bij het bedrijf.

Heijmans

Op het Damrak liet Heijmans weten aan de slag te gaan met de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. De bouwer doet de klus in alliantie met Siemens Mobility. Met de opdracht van de gemeente Amsterdam is in totaal zo'n 70 miljoen euro gemoeid.

AND International Publishers heeft afgelopen jaar opnieuw rode cijfers geschreven. De kaartenmaker geeft geen financiële vooruitzichten voor dit jaar, mede door de onzekerheden veroorzaakt door de virusuitbraak.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0800 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 11,5 procent minder op 15,00 dollar. Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 20,65 dollar per vat.