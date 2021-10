Premium Het beste van De Telegraaf

Olieban ABP stuit op onbegrip: ’Schadelijk voor gepensioneerden’

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Henk Marquart Scholtz begrijpt het ABP niet: „Goed renderende beleggingen worden onder dreiging van klimaatridders verkocht.” Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - Het nieuws dat het grootste pensioenfonds ABP stopt met beleggingen in olie en gas industrie is ingeslagen als een bom. Bij beleggers, actievoerders en niet in de laatste plaats bij de deelnemers van het ABP, die dinsdag ook op de hoogte werden gebracht van de historische koerswijziging. Ook bij De Telegraaf stroomden de reacties binnen, vaak negatief. „Het ABP moet zich inspannen om het maximale rendement te halen, en bovendien schiet het klimaat hiermee helemaal niks op.”