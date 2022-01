Shell verdient fors aan gas, steekt miljarden in aankoop eigen aandelen

Dat meldt het energieconcern Shell vrijdag in een update over het vierde kwartaal van 2021.

De hoge gasprijs speelt Shell in de kaart. Op de spotmarkt boekte het afgelopen kwartaal forse resultaatverbetering, nu inkopers bij tekorten overal zijn vloeibaar gemaakte gas aankopen. De resultaten uit verkopen zullen ’aanzienlijk hoger’ zijn dan het derde kwartaal van 2021, aldus Shell, dat begin februari jaarcijfers publiceert.

Ook in Nederland wordt op deze markt extra gas ingekocht nu de vulgraad van het netwerk door tegenvallers en geringe inkoop historisch laag is geworden.

Op met name de handel in olie en zijn raffinage-activiteiten verwacht Shell aanzienlijk minder goede resultaten te boeken. Het verwijst daarvoor onder meer naar de schade die orkaan Ida veroorzaakte in de VS.

Inkoop aandelen

Shell verkocht op 20 september vorig jaar die oliewinningsactiviteiten aan de westzijde van het Permian Base-gebied voor $9,5 miljard aan producent ConocoPhillips.

Het besluit werd op 31 december tijdens de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur in het nieuwe hoofdkantoor in Londen genomen, waar ook de bestuurstop is gaan wonen.

Shell is nu volledig Brits, nadat de aandeelhouders eind vorig jaar instemden met de plannen voor het schrappen van de structuur met dubbele, Nederlandse en Britse aandelen.

Het concern meldde vorig jaar al $7 miljard uit de opbrengst uit te zullen keren aan aandeelhouders, $1,5 miljard in de vorm van aandeleninkopen. Deze $5,5 miljard is de aanvulling op dat besluit.

Winst op spotmarkt

De resultaten in Shell’s LNG werden anderzijds getroffen door een onverwachte tegenvaller bij de productie in Australië, waar het werk op het platform Prelude werd stilgelegd.

Vorig jaar meldde Shell rond deze tijd dat de verwachte productie tussen de 900.000 en 940.000 vaten olie per dag zou bedragen. Die ligt volgens de update van vrijdag nu tussen het equivalent van 910.000 en 950.000 vaten.

Het besluit kan niet op veel instemming van beleggers reageren: in een vlakke AEX koerst het aandeel rond de nulstand.