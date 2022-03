Heineken stopt export naar Rusland

Het concern blijft vooralsnog wel lokaal Heineken brouwen, alsmede de merken Zhigulevskoe en Oxota. Ook zijn investeringen stopgezet. Het concern wijst erop dat de dranksector niet gesanctioneerd is door de Europese Unie.

Rusland vertegenwoordigt voor Heineken minder dan 2% van de totale omzet, in 2021 ongeveer een bedrag van €500 miljoen. Heineken is de derde brouwer in Rusland, er werken ongeveer 1800 man. „We hopen van harte dat er op korte termijn een pad naar vrede ontstaat”, zo stelt een zegsman. De Vereniging van Effectenbezitters stelde eerder deze week dat de bierbrouwer transparanter moet zijn over de belangen in het land en de gevolgen van de inval in Oekraïne.