Paul Schulten tussen zijn modellen. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

De modeshow van couturier Paul Schulten in het Amsterdamse Okura Hotel was klein maar fijn. Wat opviel waren niet alleen de mannequins in hun fraaie creaties, maar de gasten op de eerste rij, zoals investeerder-miljardair Hans Melchers, Hank Heijn en Els Blokker, de weduwen van bekende topondernemers van ons land.