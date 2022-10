Beursblog: Amsterdamse beurshandel goed van start gegaan

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De beurshandel in Amsterdam is donderdag goed van start gegaan. De AEX, de Midkap en de SmallCap opende allemaal in de plus. Just Eat Takeway is met een winst van ruim 3% het beste uit de startblokken gekomen. Shell moet echter een verlies incasseren.