Beursblog: olie en staal houden AEX van winst af; flinke animo bij tech

Financieel

Beursexperts zien in oktober vooral brood in ING en ASML

Na het pessimisme in de voorbije maanden is de stemming onder beursexperts over oktober verbeterd. Bijna de helft voorziet dat de AEX uit het diepe dal klimt. De voorkeur bij de professionals onder de hoofdfondsen gaat deze maand vooral uit naar ING en ASML. Dat komt naar voren in de maandelijkse en...