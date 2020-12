Column: IMF hypocriet en moreel failliet

Het IMF vreest ongelijk herstel. Ⓒ ANP/HH

Hoewel er nog steeds allerlei risico’s zijn, is economisch herstel op komst nu we het middel tegen corona hebben gevonden. Weg lockdowns, welkom open winkels en restaurants en dus economische groei. Dat is zo’n beetje de samenvatting van een onlangs verschenen rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de eurozone.