Meer gebruikers voor Slack

In het derde kwartaal van het boekjaar, dat eind oktober eindigde, groeide het aantal dagelijkse gebruikers met zo'n 20 procent tot meer dan 12 miljoen. Er werden 105.000 betalende gebruikers aangesloten. Slack concurreert direct met de zakelijke chatdienst van Microsoft, Team, die in het derde kwartaal ongeveer 20 miljoen dagelijkse gebruikers had.

In het derde kwartaal kwam het verlies uit op 89,2 miljoen dollar. De aangepaste verlies per aandeel bedroeg 0,02 dollar. De omzet dikte aan van 105,7 miljoen dollar een jaar geleden tot 168,7 miljoen dollar. Slack rekent voor het vierde kwartaal op een aangepaste winst per aandeel van 0,06 dollar of 0,07 dollar bij een omzet tussen de 172 miljoen dollar en 174 miljoen dollar.

Voor het hele jaar mikt Slack op hogere opbrengsten dan eerder verwacht. De omzetprognose werd opgevoerd naar een bandbreedte van 621 miljoen dollar tot 623 miljoen dollar. Het aangepaste verlies per aandeel komt uit op 0,32 dollar tot 0,32 dollar.