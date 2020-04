Aon zet mes in de salarissen vanwege corona

Het is uitzonderlijk dat een bedrijf van deze omvang het mes zet in de lonen. Het bedrijf heeft twee opties, schrijft Aon-topman Greg Case in een open brief aan de 50.000 werknemers over de hele wereld: het mes in de salarissen of in het aantal banen. Case vreest voor een diepe wereldwijde recessie als gevolg van de coronacrisis. Een salarisverlaging is de beste optie om banen te behouden en de kwaliteit van dienstverlening voor de klanten te garanderen, schrijft Case.

Vrijwillig

Een salarisverlaging kan in Nederland niet zomaar worden opgelegd. Het Aon-personeel zou vrijwillig akkoord moeten gaan met de salarismaatregel. Case schrijft in zijn brief dat het bedrijf rekening moet houden met ’lokale gebruiken’.

De verzekerings- en adviesreus neemt ook andere maatregelen, schrijft de topman. Zo is het inkoopprogramma van eigen aandelen voorlopig stopgezet en leveren de bestuurders de helft van hun salaris in.

’Tegen de wet’

„Eerder al is er vanuit de werkgever verplicht vijf dagen vakantie op te nemen in de maanden april en mei”, schrijft een bezorgde Nederlandse Aon-werknemer, die anoniem wil blijven, in een e-mail aan De Telegraaf. „Drie daarvan aangewezen door de werkgever, twee zelf te kiezen door werknemer. Ook dit gaat tegen de Nederlandse wetgeving in. Er zijn een groot aantal vragen aan human resources gesteld, maar die geeft niet thuis.”

In 2019 behaalde de verzekeringsmakelaar een nettowinst van $1,5 miljard, op een omzet van $11 miljard.