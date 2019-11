Atos zet aandelen Worldline in de markt

Zo'n 14,7 miljoen aandelen, goed voor 800 miljoen euro, werden via een een zogeheten acclerated bookbuilding in de markt gezet. Los daarvan is de financiële dienstverlener SIX Group een optieconstructie aangegaan voor meer dan 500 miljoen euro.

De 500 miljoen euro aan obligaties die in aandelen Worldline kunnen worden ingewisseld hebben een looptijd van 5 jaar en een 'inwisselpremie' van 35 procent bovenop de plaatsingsprijs. De totale bruto-opbrengsten van de deal bedraagt 1,3 miljard euro. Atos stemde verder in met de overdracht van 198 miljoen pond aan aandelen Worldline naar de Britse pensioenregeling voor dit jaar.

Na de verkoop houdt Atos een belang van 13 procent in Worldline en een stemrecht van 22 procent.