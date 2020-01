Hoofdstrateeg Luca Paolini van miljardenfonds Pictet. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Luca Paolini is hoofdstrateeg van een beleggingsfonds dat €430 miljard moet laten groeien. De Italiaan is graag op straat om te zien wat zijn cijfers hem nog niet vertellen. Eén trend domineert dit jaar: „De Verenigde Staten verkeren in een veel slechtere staat dan iedereen denkt. China is de VS al voorbij.”