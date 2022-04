Analyse: Albert Heijn schopt tegen heilig Zaans huisje in strijd om flitsbezorging

Om mee te gaan in de race om zo snel mogelijk boodschappen te bezorgen, schopt Albert Heijn wel tegen een heilig Zaans huisje. De supermarktreus haalt de online bestelde boodschappen namelijk uit het winkelschap. Opmerkelijk, omdat Albert Heijn altijd heeft gezegd dat online bestellen geen invloed mag hebben op de winkels.

Daarom investeerde de supermarktorganisatie miljoenen in acht zogeheten ’Home Shop Centers’, verspreid over het hele land. Daar stelt Albert Heijn de pakketten online bestelde boodschappen samen, om ze van daaruit efficiënt tot in de keuken van de klant te bezorgen. De supermarkten merken daar verder niets van in hun winkelschappen.

Om de flitsbelofte van bezorgen binnen 30 minuten waar te maken, moet Albert Heijn haar online dienstverlening radicaal anders aanpakken en toch de eigen supermarkten als online magazijn gebruiken. Dat staat haaks op het beleid om online klanten niet voor de voeten van winkelklanten te laten lopen.

Niet gemakkelijk

Het zal geen gemakkelijke beslissing zijn geweest voor Albert Heijn. Maar wel een noodzakelijke, als het wil meedoen in het instant bedienen van klanten met haast. Het alternatief is om, net als Gorillas of de andere flitsbezorgers, een netwerk van ’dark stores’ op te tuigen om van daaruit spoedklanten te bedienen.

Dat zou consequent zijn, maar duur. Dus halen de orderverzamelaars de producten voor online klanten uit de winkelschappen. Albert Heijn neemt de inefficiëntie voor lief en vertrouwt op haar moderne bestelsysteem en haar vermogen om bestellingen te voorspellen.

Vanaf 20 april begint Albert Heijn hiermee in 2 supermarkten in Amsterdam. Wanneer andere winkels volgen, zegt de grootgrutter nog niet. De hamvraag: wie krijgt de laatste fles zonnebloemolie die nog in het schap staat? De winkelklant of de online klant? De woordvoerder reageert ontwijkend met een knipoog: „De zonnebloemolie is al op, maar gelukkig zijn er voldoende alternatieven.”