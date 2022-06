Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Deepak Thakoerdien: ’Bij BKR staat consument zonder juridische kennis met 10-0 achter’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Als zoon van een alleenstaande moeder zat ondernemerschap er al vroeg in bij Deepak Thakoerdien. „Als wij bijvoorbeeld Nike-schoenen wilden, moesten we daar zelf voor zorgen. We waren dus al jong veel bezig met werken en geld verdienen. Mijn jongere broer en ik wilden altijd al samen een bedrijf oprichten, maar het moest wel maatschappelijke waarde toevoegen. Rijk worden was niet het doel.”