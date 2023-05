Beleggers weigeren Philips-top decharge: woede vooral gericht op oud-topman Van Houten

De woede van aandeelhouders richtte zich vooral op een afwezige: voormalig topman Frans van Houten, die in oktober aan de kant werd gezet en vervolgens zijn bonus opeiste, terwijl het huidige bestuur daar vanwege de erbarmelijke resultaten vanaf zag. Veel aandeelhouders en hun adviseurs hadden laten weten dat de geweigerde decharge vooral bedoeld was als ’signaal’ aan Van Houten.

Tegen het beleid van zijn diens opvolger Roy Jakobs was zijn tegenstem juist niet gericht, lichtte bijvoorbeeld een spreker namens PGGM toe. Het weigeren van decharge gebeurde voor het laatst in 2019 bij ING na een boete van €775 miljoen na overtreding van antiwitwasregels.

Smet

President-commissaris Feike Sijbesma had die smet op Jakobs’ blazoen mogelijk kunnen vermijden door de decharge niet voor de hele raad te vragen, maar die per bestuurder in stemming te brengen. Dat zou volgens hem echter niet passen bij de Nederlandse praktijk van collegiaal bestuur en hij wilde als bedrijf ’geen zigzagbeleid voeren. De juridische gevolgen van het feit dat aandeelhouders zo het recht voorbehouden bestuurders later aan te spreken, is volgens Jakobs -die met Sijbesma de optie van hoofdelijke decharge had besproken- ’klein’.

Beleggers hebben de afgelopen twee jaar 70% van de waarde van Philips zien verdampen door problemen met anti-apneuapparaten, een rommelige terugroepactie, ruzie met toezichthouders en dreigende miljardenclaims. Tijdens de vergadering werd dan ook compensatie voor aandeelhouders geëist, maar daar kan volgens Jakobs geen sprake van zijn. Aan beleggen hangen volgens hem nu eenmaal risico’s en Philips zou de markt altijd voldoende hebben geïnformeerd, zei hij na de vergadering.

Gerben Everts, van de Vereniging van Effectenbezitters, houdt Jakobs wel deels verantwoordelijk voor het beleid onder zijn voorganger en is het daarmee sterk oneens. Volgens Everts, die met de VEB juridische stappen namens beleggers zet, kan het ontbreken van de decharge wel degelijk een zware rol spelen in een eventuele procedure.