Nieuwe wet maakt doorstart kansrijker

Robbert Peek (l) heeft zowel oud-eigenaar Arjan Hiemstra (staand rechts) als ex-werknemers terug in dienst genomen. Ⓒ Eigen foto

Restaurants de Zilte Zoen in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee sloten afgelopen april hun deuren. Eigenaar Arjan Hiemstra zag door oplopende schulden geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen. Op papier is hij beide zaken kwijt, maar als bedrijfsleider is hij nog steeds actief in de zaak in Bergen aan Zee.