TNO: isoleren oude huizen levert vaak geen geld op

Na isolatie van de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren bij oudere huizen houden zes op de tien huishoudens elke maand netto meer inkomen over dan in de situatie zonder deze isolatiemaatregelen, stellen de onderzoekers.

Nederland telt zo’n 5,2 miljoen woningen die zijn gebouwd voor 1992, aldus het rapport. De kosten van verduurzaming worden geschatop gemiddeld €19.000 per woning, met als resultaat een 25% besparing op gas. Dat zou 62% van de huishoudens na isolatie maandelijks netto meer opleveren dan ervoor.

Inkomen

Er zijn echter grote verschillen vastgesteld inkomenseffecten, afhankelijk van het inkomen van het huishouden, maar ook van het type huis en de vraag of het een huurhuis of koophuis is. De effecten lopen uiteen van een inkomstendaling van 5% tot een inkomensstijging van 4%.

Zo profiteren particuliere huurders en huiseigenaren met lage inkomens niet of nauwelijks van isolatie van de woning, constateren TNO en het CPB. Van alle woningen is 61% in eigendom, terwijl particuliere huurders 9% van de woningvoorraad bezetten. Zowel bij huiseigenaren als particuliere verhuurders schiet ruimt de helft financieel niets op met isolatie, of gaat er zelfs op achteruit.

Huishoudens met een sociale huurwoning, zo’n 1,4 miljoen in totaal, profiteren het meest van een eventuele woningisolatie, omdat is afgesproken dat zij daarvoor niets hoeven te betalen. Deze operatie, die naar schatting €18 miljard gaat kosten, moet gedragen worden door woningcorporaties. In doorsnee zouden sociale huurders er maandelijks €32 beter van worden.

„Uit de resultaten blijkt dat inkomenseffecten tussen én binnen inkomensgroepen nog vrij groot kunnen zijn. We zien bijvoorbeeld dat zowel de omvang als de spreiding van de inkomenseffecten toeneemt naarmate het inkomen van een huishouden lager is”, zegt Rob Aalbers, sectorhoofd bij het CPB.

Energierekening

Het rapport gaat uit van een overheidssubsidie van 30% van de kosten van isolatie van particuliere huurders en eigenaren van een koopwoning. CPB en TNO onderzochten het inkomenseffect door te kijken naar hogere woonlasten door investeringen om aan de isolatiestandaard te voldoen, minus de verlaagde energierekening ten gevolge van isolatie. Volgens beide organisaties is dit onderzoek voor het eerst gedaan in Nederland.

„Isolatie zal vaak een kwestie van maatwerk zijn”, zegt TNO-onderzoeker Peter Mulder. „Er blijkt niet zoiets te zijn als een gemiddelde woning. Er is dus een grote spreiding van de investeringen die nodig zijn en de hoeveelheid energie die per woning bespaard kan worden.