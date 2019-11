Machineverhuurder Boels op overnamepad

Door de samensmelting gaat de nieuwe groep diensten verlenen in zeventien Europese landen, met meer dan 750 depots voor verhuur van machines en apparatuur. Boels is actief in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, terwijl Cramo vertegenwoordigd is in Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa.

Cramo heeft een notering aan de beurs in Helsinki en raadt aandeelhouders aan het bod van Boels te accepteren. Dat bod ligt op 13,25 euro per aandeel in contanten. Na de overname wordt de notering van Cramo geschrapt.