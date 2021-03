Omzetdaling bij Boskalis in coronajaar; orderboek naar record

In het afgelopen jaar behaalde Boskalis een omzet van €2,5 miljard, een daling met 4,5% in vergelijking met een jaar eerder. Dat was in lijn met de verwachting van analisten. Gecorigeerd voor valauta-effecten vielen de opbrengsten 6,9% terug.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam (exclusief bijzonder lasten) uit op €404 miljoen, een toename met 7,4%.

Onder de streep schreef Boskalis rode cijfers. Inclusief bijzonder lasten werd een nettoverlies van €97 miljoen geboekt tegen een winst van €75 miljoen een jaar eerder.

Boskalis heeft het orderboek zien stijgen naar een record van €5,3 miljard, ruim 12% meer dan een jaar eerder.