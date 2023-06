Turkije schroeft minimumloon met 30% op

Het minimumloon gaat stevig omhoog. Ⓒ ANP/HH

ANKARA (ANP/DPA) - Het minimumloon in Turkije wordt met 30% verhoogd. Dat heeft de Turkse minister van arbeid en sociale zekerheid volgens staatspersbureau Anadolu laten weten. Het is niet de eerste keer dat het minimumloon flink wordt verhoogd in het land dat zucht onder een torenhoge inflatie. Begin dit jaar kwam er 55% bij het minimumloon en ook in 2022 verhoogde de regering het minimumloon al eens flink.