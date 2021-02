Kamer schrikt van ’slaande ruzie’ bij De Volksbank

„Het is gewoon slaande ruzie in de tent”, concludeert PvdA-Kamerlid Nijboer woensdagochtend in het kamerdebat met demissionair minister Hoekstra (Financiën) over de staatsdeelnemingen De Volksbank en ABN Amro. Vooral de op straat belande ruzie in de top van De Volksbank verbaast hem. „Hoe heeft de minister dat kunnen laten ontstaan, dat het zó uit de hand is gelopen?”, vraagt de PvdA’er zich af.

’Dynamiek’

Nijboer refereert aan de hommeles in de bestuurlijke top bij de laatste bank, die nog volledig in staatshanden is. Bij De Volksbank wordt onderzoek gedaan naar de ’dynamiek in de top’, waar voormalig financieel directeur Pieter Veuger na een ruzie op straat werd gezet en ook andere hooggeplaatsten de afgelopen periode vertrokken.

Dinsdag diende een kort geding van Veuger tegen de door De Volksbank ingehuurde externe onderzoekers. Veuger trok twee eerdere kort gedingen in omdat hij een onafhankelijk onderzoek eiste, maar is het nu weer niet eens met de opzet van dat onderzoek. Het is de zoveelste uitbarsting in de vorig jaar ontplofte interne strubbelingen bij De Volksbank. „Het onderzoek dat juist een einde zou moeten maken aan de onrust, is aan het escaleren”, vat PVV-Kamerlid Van Aalst het samen.

Controversieel

Naast de zorgen over de onrust in de bestuurskamer, moppert de Kamer dat Hoekstra hoe dan ook weinig vorderingen maakt met De Volksbank. Het dossier over de stappen om van de voormalige bankdivisie van SNS Reaal af te komen is inmiddels controversieel verklaard. Daardoor kan pas het volgende kabinet weer verder kan met een eventuele verkoop of een onderhandeling starten met de Europese Commissie om De Volksbank als soort nutsbank toch in staatshanden te houden. „Het stoort me dat we al een half jaar lang zitten te wachten op allerlei onderzoeken”, vindt VVD-Kamerlid Van der Linde.

D66-Kamerlid Sneller vindt dat minister Hoekstra in zijn regeerperiode helemaal niks heeft gedaan met het dossier. „Mijn beeld is dat we niet verder zijn. Met welke boodschap wordt dit naar het volgende kabinet doorgeschoven?” vraagt hij zich af. Nijboer eist meer actie van Hoekstra met De Volksbank: „Het bedrijf lijdt schade, dan moet je op duur wel ingrijpen.”

Hoekstra stelt zelf dat het in eerste instantie het bestuur en de raad van commissarissen is om iets te doen met de uitkomst van het kort geding, ’met op de achterbank’ de NLFI, dat de staatsdeelnemingen beheert. „Nog verder op achtergrond word ik natuurlijk wel geïnformeerd”, zegt Hoekstra, die toegeeft dat het beeld van de onrust bij de bank ’niet fraai’ is en de voortgang met de bank ’trager gaat dan gehoopt’, maar ook dat hij dat ’op zichzelf wel te begrijpen’ vindt.

ABN Amro

Van der Linde en Sneller maken zich ook zorgen om de trage voortgang bij ABN Amro, waar de overheid vijf jaar na de beursgang nog altijd iets meer dan de helft van de aandelen in handen heeft. „Drie weken voor het tekenen van het regeerakkoord werden de laatste aandelen verkocht”, moppert Sneller. „Ondertussen zijn onze aandelen tussen €9 en 10 miljard minder waard geworden.”

VVD’er Van der Linde wil, net als Sneller, dat Hoekstra meer info met de Kamer deelt over de voortgang bij de staatsbanken. „Was er in 2017 of 2018 een concreet moment om aandelen te verkopen?”, vraagt Van der Linde bijvoorbeeld.

Hoekstra geeft aan dat te veel in het openbaar spreken over hoe het met ABN Amro gaat, niet kan omdat het te veel om koersgevoelige informatie gaat: „Ik zit daar liever aan de voorzichtige kant.” De minister laat doorschemeren dat het wat hem betreft ook sneller zou kunnen gaan: „Ik sta niet bekend om mijn engelengeduld. Het is niet dat ik heb gedacht het lekker rustig aan te doen.”