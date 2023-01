Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemersdochter vaak ondergeschoven kind: ’Ouderwets en zonde’

Door jessica numann Kopieer naar clipboard

Gerberakweekster Joyce Lansbergen Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Ondanks emancipatie en de groeiende focus op inclusiviteit is de oudste zoon binnen veel familiebedrijven nog altijd de gedoodverfde opvolger. Hopeloos ouderwets en zonde, want ook de ondernemersdochter barst van de kwaliteiten, vinden Marcella Bos en Heidi Los. Die onderzochten voor hun boek De kracht van ondernemersdochters de impact van opgroeien in een ondernemersgezin.