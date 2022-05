Beursblog: AEX beperkt verlies, maar Just Eat gewild

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX is donderdagmiddag na enig herstel met 1,1% verlies gesloten. Just Eat Takeaway is dagwinnaar, Philips krijgt een dreun. Wall Street blijft ondertussen in het rood staan. De Nasdaq vol techaandelen boekt het meeste verlies. Beleggers vrezen de hogere rentes van centrale banken, terwijl de economie dreigt in te zakken. Ook cryptomunten stonden onder druk, de koers van bitcoin is naar $27.000 gezakt.