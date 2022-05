Beursblog: AEX hard onderuit na openingsbel

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Na een flink lager slot op Wall Street opende het Damrak met flinke verliezen. Kort na opening zakte de AEX al meer dan 2,5% in het rood. Bij de hoofdfondsen was Aegon het enige lichtpuntje na positief ontvangen kwartaalcijfers. Ook in Azië zakten de beurzen diep in het rood.