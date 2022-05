Beursblog: Damrak sombert om economie en inflatie

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het was somberheid troef op het Damrak, aan het begin van de middag. Beleggers maken zich zorgen om de hoge inflatie, die steeds meer op de economie drukt. In de VS wordt gevreesd voor een recessie, terwijl de Britse economie in maart al met een heel klein tikje kromp. Onder meer Aegon, SBM Offshore en OCI kwamen met kwartaalcijfers.