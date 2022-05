Beursblog: Lagere start verwacht door rentevrees

Financieel

Beursblog: Dow Jones zakt 300 punten op zorgen inflatiedruk

Wall Street is woensdag met fiks verlies gesloten, na een wisselende handelsdag. De Dow Jones raakte 300 punten kwijt, de Nasdaq ging 3% terug. De AEX pakte daarentegen 1,9% winst en is gesloten bij 682,70 punten. Prosus eindigt met ArcelorMittal en Shell bovenaan. De inflatiecijfers uit de VS viele...