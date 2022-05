Beursblog: Nasdaq fors achteruit op rentespook, AEX onder 700 punten

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wall Street is donderdag met verlies begonnen. De Nasdaq vol techaandelen boekt het meeste verlies. De AEX noteert bijna 2% neergang, met forse teruggang voor Adyen, ASML en industrieaandelen als Arcelor. Beleggers vrezen de hogere rentes van centrale banken, terwijl de economie dreigt in te zakken. Ook cryptomunten stonden onder druk, de koers van bitcoin is naar $27.000 gezakt.