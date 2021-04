Minder kaas in supermarkten na hack

Hackers hebben het grote logistieke bedrijf Bakker Logistics uit Zeewolde, een belangrijke leverancier van Albert Heijn, getroffen. Het bedrijf kampt al sinds afgelopen weekend met problemen, gekoelde producten bij onder andere de Albert Heijn zijn daardoor schaars.

Volgens een woordvoerder van de supermarktketen zijn de producten nog verkrijgbaar in de winkels, maar is er wel sprake van een landelijk probleem. ,,Het gaat om een technische storing, vermoedelijk een hack. Consumenten kunnen de producten nog vinden in de winkels, maar online wordt het lastig. We kunnen op dit moment niet aangeven wanneer de problemen zijn opgelost, we staan continu in contact met Bakker Logistics.”