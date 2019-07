Bitcoinmarkt schiet door grens $13.000

Andere veel gebruikte munten zoals ethereum, ripple van XRP en litecoin verloren juist terrein.

Afgelopen week bewoog bitcoin, na de vorige doorbraak door $12.000 op de veelgebruikte site Coinmarketcap.com., nog juist zijwaarts.

Maandag begon de opwaartse beweging naar net boven $13.000 woensdagmiddag.

Deze winst betekent anderzijds een fiks verlies voor sommige beleggers. Zij gokten er sinds vorige week op dat de munt in waarde zou dalen, en zetten daar geld op in.

Dinsdag moesten ze al $44 miljoen aan zogeheten short-posities moeten afdekken, dat bedrag is alleen maar opgelopen. De marktwaarde van de bitcoin is $232 miljard geworden.

Eerder zakte de munt vanaf een vijftienmaands hoogtepunt bij $13.800 per stuk, waarop speculanten gokten dat de crypto wel verder zou kunnen instorten. Eerder ging de munt immers van bijna $20.000 naar $3500 terug.

Oorzaken

Naar de oorzaak van de herwonnen populariteit zeggen veel deskundigen alleen te kunnen gissen.

De Chinese Centrale Bank heeft recent aangekondigd een eigen digitale munt op te tuigen. Dat leidde ook afgelopen nachten op Aziatische handelsplaatsen tot extra aankopen.

Cryptoexperts zagen tevens dat enkele grote partijen duizenden bitcoins aanboden. Die werden rap verkocht, wat de prijs stuwde.

Een aantal grooteigenaren of whales zou met enkele transacties de koers in een stille markt al heftig kunnen laten bewegen van de munt uit 2008.

Cryptoexperts noemden eerder als reden voor de opgang van bitcoin de komst van libra, de munt die Facebook als betaalmiddel tussen gebruikers van zijn netwerk en dat van 28 partners als Visa, Mastercard en betalingsverwerker PayPal zou willen inzetten.

Aanval

Afgelopen week meldde Washington dat Facebook die introductie moest temperen. De munt zou, vanwege het enorme aantal gebruikers van libra, volgens sommige politici een aanval op de dollar kunnen vormen.

Ook de Britse toezichthouder FCA werpt obstakels op. Volgens de Financial Conduct Authority is het niet mogelijk om de waarde van bitcoins en andere cryptomunten goed te berekenen, vooral vanwege de extreme beweeglijkheid in prijs.

De Chinese toezichthouder waarschuwt eveneens voor de invloed die cryptomunten op het traditionele geldstelsel kunnen krijgen.

Meer proeven

Vorige week meldde de Bank of International Settlements (BIS) dat centrale banken eerder dan men denkt met cryptomunten zullen komen.

De BIS noemde het goed experimenten door te zetten en steunt daarmee voor veel cryptoexperts de verdere introductie van digitale munten in het oude fiat-systeem met bijvoorbeeld dollars en euro’s.

Veel centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank, testen een eigen munt op de blockchain, een onafhankelijk gedeeld digitaal kasboek waar alle transacties te zien zijn. De public ledger wordt bijgehouden door alle deelnemers, zij bevestigen alle transacties, en kent geen centrale toezichthouder, zoals centrale banken in de oude financiële wereld.

De Europese Centrale Bank (ECB) meldde eerder dat de bitcoin geen invloed heeft op de economie en het monetaire systeem. Het kijkt zelf wel naar een eigen digitale munt gekoppeld aan de euro, een stable coin.