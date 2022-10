Premium Het beste van De Telegraaf

Pensioentherometer Aon: ’Torenhoge inflatie is voor koopkracht gepensioneerden grote zorg’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De toekomst is spannend voor pensioenen. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - In de afgelopen maanden konden steeds meer pensioenfondsen de door deelnemers langverwachte indexaties doorvoeren. Maar door de de slechtere beursresultaten loopt de indicatieve, gemiddelde dekkingsgraad in september terug naar 122%, volgens de Pensioenthermometer van Aon. Toch wordt een indexatie verwacht. „Het is moeilijk uit te leggen als dat niet gebeurt.”