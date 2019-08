NN-topman Friese stapt over naar concurrent Aegon

De rol van topman, als opvolger van Alex Wynaendts bij Aegon neemt hij in het voorjaar van 2020 op zich. Friese wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe.

Wynaendts is al elf jaar ceo en kreeg dit voorjaar een herbenoeming waarbij werd aangekondigd dat de raad van commissarissen en Wynaendts gedurende zijn derde termijn ook zouden zoeken naar een opvolger. Die heeft Aegon met oude bekende Friese dus nu gevonden. Wynaendts en Friese kennen elkaar al jaren als concullega’s. Hieronder ontmoetten ze elkaar in Japan in 2014. Beide verzekeraars hebben daar levensverzekeringsactiviteiten.

Aegon-topman Alex Wynaendts (links) en zijn opvolger Lard Friese. Ⓒ BEEK, FRANK VAN

Bij Aegon komt de meerderheid van de omzet uit de Verenigde Staten (van dochter Transamerica). In die zin wordt door aandeelhouders en sectoranalisten wel eens geopperd het bedrijf op te splitsen of het hoofdkantoor naar de VS te verplaatsen. Een benoeming van een Amerikaan als opvolger van Wynaendts zou dit proces in gang kunnen zetten. Toch kiest Aegon met Friese weer een Nederlandse bestuursvoorzitter, die de markt hier goed kent.

Wynaendts noemt het ’een voorrecht om ceo van Aegon geweest te zijn’ en spreekt van ’een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan mijn opvolger’.

Terug bij Aegon

Lard Friese werkte van eind jaren tachtig tot 2002 voor Aegon, waar hij onder meer de levensverzekeringstak leidde en ceo was in Japan. In 2008, kwam hij in dienst als ceo bij Nationale-Nederlanden, toen nog onderdeel van ING. Hij leidde de verzelfstandiging en de beursgang in 2013 en deed in de jaren erna enkele grote overnames, zoals de aankoop van Delta Lloyd in 2017 en de recente overname van de schade- en inkomensverzekeringen van Vivat (juni dit jaar aangekondigd).

In een statement laat Friese weten erg gelukkig te zijn met deze stap. „Ik ben verheugd om bij Aegon aan de slag te gaan als nieuwe ceo in een spannende tijd voor het bedrijf. Aegon heeft een lange historie van innovatie, het ontwikkelen van waardevermeerderende producten en service voor z’n klanten. Ook heeft Aegon bekende merken die financiële zekerheid voor mensen over de hele wereld verzorgen. Ik kijk ernaar uit om samen met het managementteam de kansen van het bedrijf tot wasdom te laten komen.”

David Knibbe Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Knibbe stond klaar

Bij die overnames was er al een grote rol weggelegd voor David Knibbe, die al jaren ’de kroonprins van NN’ wordt genoemd. Knibbe, die vanuit ING bij NN terechtkwam, leidde vanaf 2014 al de Nederlandse activiteiten van NN. Na de overname van Delta Lloyd werd hij ook daar de ceo en integreerde hij de twee verzekeraars. Ook bij de Vivat-deal samen met investeerder Athora pakte Knibbe het podium en bleef Friese achter de schermen.

