AvroTros schrapt uitzending over asbest na megaclaim Hema

Uit onderzoek van TNO blijkt dat er nul asbestdeeltjes in het gezichtspoeder van Hema zitten. Ⓒ foto anp

Amsterdam - Een dreigende dwangsom van €1 miljoen heeft AvroTros doen besluiten de uitzending van EenVandaag van komende zaterdag over asbestdeeltjes in make-up te schrappen. Hema had een rechtszaak tegen de omroep aangespannen.